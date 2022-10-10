ГУР: Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, з якою метою Росія завдала масованого ракетного удару по Україні.

«Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості», – повідомили в українській розвідці.

За даними ГУР, ракетні удари по Києву та інфраструктурі російські війська планували ще з початку жовтня.

«Російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст 8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому Енгельс було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101», – повідомляють у розвідці.

Крім того, за даними української розвідки, на зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр».