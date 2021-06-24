Українська гривня ослабла по відношенню до обох основних валют

Українська валюта ослабла по відношенню до обох основних світових валют в четвер. На Міжбанку НБУ довелося двічі вступати в торги, в результаті офіційний курс долара встановлений на позначці 27,4589 грн. Курс інший світової валюти — євро, був зафіксований на позначці 32,7928 грн за євро.



Ще одна популярна в Україні валюта — польський злотий коштує 7,2474 грн за одну польську грошову одиницю.

У найближчому до польського кордону Львові курс злотого в обмінниках мережі KIT GROUP склав 7.22 грн за злотий, що навіть трохи менше офіційного курсу. Щодо курсу долара — Львів демонструє ту ж тенденцію — 27.44 грн за долар, що також трохи менше курсу НБУ. Близькість до кордону, мабуть диктує свої вимоги.

Отже обмінний курс валют Львівського регіону трохи навіть нижчий чим в столиці.

І хоча влада твердить, що довіра до української економіки знову зросла в червні, а довіра споживачів і бізнесу зросла в третій раз поспіль, однак це серйозно не вплинуло на українську валюту.

У глобальному плані, як відзначають експерти, ослаблення долара сприяє ризиковим валютам.

У середу офіційні особи ФРС США на противагу голові резервної системи Пауеллу заявили, що нормалізація політики може початися в найближчі кілька місяців. Однак помітного впливу на євродолар це на надало, через те, що слова Пауелла важать більше, і він заявив, що не поспішатиме з жорсткістю грошово-кредитної політики. Четвер приніс з собою помірне знецінення долара з обмінним курсом євро / долар на рівні 1,1946. Підвищення курсу євродолара сприяє більш ризикованим валютам.

Злотий виграє від покращення настроїв на основних ринках. Курс EUR / PLN залишається на рівні 4,5240, а обмінний курс USD / PLN повертається в область 3,7870.

За оцінками економістів, найближчими днями злотий може трохи зміцнитися, скориставшись підвищенням курсу євро / долар до 1,20.

В цілому ж, що прихід курортного сезону може сприяти зниженню активності інвесторів і стабілізації прибутковості поблизу поточних рівнів, — відзначають експерти ринку.

Крім того, сира нафта знову досягла максимуму за багато кварталів, на цей раз вона стала найдорожчою з жовтня 2018 року. Одна з причин зростання — дані по США, де зниження запасів виявилося набагато більшими, ніж очікувалося. Це означає, що на ринку набагато більше сировини, ніж вважалося раніше. Це разом з хорошими даними по економіці означає, що прогнози попиту на сировину продовжують рости. Однак, дивлячись на темпи зростання, цілком можливо, що ОПЕК збільшить видобуток. Занадто високі ціни на нафту можуть активізувати роботу над технологіями, альтернативними цієї сировини.

И хотя власти твердят, что доверие к украинской экономике снова выросло в июне, а доверие потребителей и бизнеса выросло в третий раз подряд, однако это серьезно не повлияло на украинскую валюту.

В глобальном плане, как отмечают эксперты, ослабление доллара способствует рисковым валютам.

В среду официальные лица ФРС США в противовес председателю резервной системы Пауэллу заявили, что нормализация политики может начаться в ближайшие несколько месяцев. Однако заметного влияния на евродоллар комментарии не оказали, так как слова президента Пауэлла весят больше, и он заявил, что не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики. Четверг принес с собой умеренное обесценивание доллара с обменным курсом евро / доллар на уровне 1,1946. Повышение курса евродоллара способствует более рискованным валютам.

Злотый выигрывает от улучшения настроений на основных рынках. Курс EUR / PLN остается на уровне 4,5240, а обменный курс USD / PLN возвращается в область 3,7870.

По оценкам экономистов, в ближайшие дни злотый может немного укрепиться, воспользовавшись повышением курса евро / доллар до 1,20.

В целом же, что приход курортного сезона может способствовать снижению активности инвесторов и стабилизации прибыльности вблизи текущих уровней, — отмечают эксперты рынка.

Вчера сырая нефть снова достигла максимума за многие кварталы, на этот раз она стала самой дорогой с октября 2018 года. Одна из причин роста — данные по США, где снижение запасов оказалось намного большими, чем ожидалось. Это означает, что на рынке гораздо больше сырья, чем считалось ранее. Это вместе с хорошими данными по экономике означает, что прогнозы спроса на сырье продолжают расти. Однако, глядя на темпы роста, вполне возможно, что ОПЕК увеличит добычу. Слишком высокие цены на нефть могут активизировать работу над технологиями, альтернативными этому сырью.