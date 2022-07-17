Укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала. Министр финансов Джанет Йеллен не собирается вмешиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Укрепление доллара США к мировым валютам произошло из-за сильного экономического роста, действий ФРС по повышению процентных ставок и притока капитала. Министр финансов Джанет Йеллен не собирается вмешиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в определяемые рынком обменные курсы, и вмешательство очень редко уместно», — сказала Йеллен журналистам на встрече финансовых руководителей стран «Большой двадцатки» в Индонезии. При этом она добавила, что не рассматривает это как «один из таких случаев» (для вмешательства).

Напомним, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что падение курса евро до паритета по отношению к доллару вызвало серьезную озабоченность в основном для развивающихся экономик, а не для еврозоны, потому что евро укреплялся по отношению к другим основным валютам. Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в определяемые рынком обменные курсы, и вмешательство очень редко уместно», — сказала Йеллен журналистам на встрече финансовых руководителей стран «Большой двадцатки» в Индонезии.