В Европе за последние годы, существенно вырос спрос на нетехнических IT-специалистов

Выбор правильного обучения лидерству может быть трудным, если вы действительно не знаете, что вам нужно или что доступно. Первое, что нужно выяснить, это то, какие знания вам нужны. Есть несколько различных ориентаций и специальных навыков. Какой из них даст максимальную отдачу? Думайте, основываясь на своем положении, вашей руководящей роли и том, чего вы хотите достичь. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятельности, есть ли какие-то конкретные знания, которых, по вашему мнению, вам не хватает или вам нужно вдохновение?

Конкретные знания и инструменты лидерства

Осязаемые, легко применимые знания, когда вы хорошо знаете, что вам нужно выучить, ограниченные небольшой областью. Конкретные и потому не общие, широкие знания.

Пример: вы менеджер или супервайзер в бизнесе, где вы сталкиваетесь с очень трудными или жестокими людьми. В этих случаях обучение управлению конфликтами или обучение противостоянию угрозам и насилию являются подходящими инструментами для получения необходимых знаний.

Общие знания и подход

Знания на тот случай, когда ваши проблемы с лидерством более размыты. У вас не одна проблема, а несколько, или, возможно, проблема, которую трудно определить. Знания, которые вам нужны, более всеобъемлющие, они широкие, общие.

Пример: Вас только что повысили до менеджера. Но вы замечаете, что в стремительном темпе работы появляется множество вопросов, проблем, которые перерастают в неуправляемые. В этой ситуации вы, вероятно, не выиграете от слишком конкретного курса. Вам нужен подход, почти как шаблон, где кто-то поможет вам понять ваши проблемы.

Развитие знаний и вдохновения

Знания, которые вам не нужны, но которые очень важны в долгосрочной перспективе. Мы никогда не становимся полностью образованными, но постоянно стремимся к развитию. Под развитием мы подразумеваем знания, которые не являются жизненно важными, не обязательными, но которые делают нас лучше. Вы не ищете решения проблем в той же степени, а скорее хотите получить инъекцию вдохновения.

Пример: это может быть что-то простое, например, семинар за завтраком на интересную новую тему. Будь то нейролидерство или то, как вы можете использовать ИИ для принятия лучших решений. Речь идет о мышлении по-новому и обретении новых перспектив

Рассматривайте эти типы как разные пути к знаниям, которые вам нужно пройти как лидеру. Иногда нужно научиться чему-то конкретному, иногда чему-то более общему и, как всегда, нам всем нужно постоянно развиваться.