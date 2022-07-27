В Европе за последние годы, существенно вырос спрос на нетехнических IT-специалистов
Сегодня IT-сфера влияет на повседневную жизнь каждого в больших и малых сферах, как в профессиональной, так и в личной жизни. Некоторые изменения происходят такими маленькими темпами, что мы едва их замечаем, в других случаях изменение похожи на скачок. Развитие создает новые модели поведения, новые привычки, новые рынки, новые продукты и услуги, что требует новых процедур и методов работы и, возможно, изменения организации. Прежде всего, требуются новые знания и развитие навыков для новой повседневной жизни.
Большая часть работы в IT-индустрии выполняется в команде, основанной на кооперации многих людей, выполняющих задачи по разным разделам, которые затем, сочетаясь друг с другом, приводят к общему эффекту. Чтобы результаты совместной работы были удовлетворительными, необходимо принять соответствующие и способствующие групповой деятельности в области управления. Поэтому в последнее время стали такими популярными курсы для руководителей в IT и соответствующие тренинги.
В современном бизнесе – быть хорошим руководителем важнее, чем быть хорошим специалистом, когда речь идет о важных для бизнеса вещах, таких как приверженность делу, лучшие результаты и благополучие на работе, отмечают эксперты IAMPM.
В странах ЕС за последние годы, существенно вырос спрос на нетехнических IT-специалистов, таких, как:
- Sales Manager;
- Business Analytics;
- Project Manager;
- Product Manager;
И тут в силу вступили новые геополитические реалии, которые только форсировали этот процесс.
Какие лидерские качества необходимы?
Сейчас компаниям очень нужны сильные и смелые лидеры и хорошее образование может помочь лучше общаться со своими сотрудниками, оставаться сосредоточенным на своей задаче, находить новые инструменты для более эффективной работы и чувствовать себя в большей безопасности в своей роли — даже во время кризиса, отмечают специалисты компании. Чему можно научиться?
- Анализировать себя на работе.
- Понимать своих сотрудников — самый важный ресурс.
- Развивать себя как менеджера и лидера.
- Поднять свой коэффициент обучаемости.
- Повысить вовлеченность сотрудников.