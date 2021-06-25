В Одесі судитимуть підприємців, які привласнили понад 11 млн грн під час будівництва військових казарм

Встановлено, що підприємець з Одеси вирішив привласнити бюджетні гроші та залучив до злочинної схеми власну дружину і свого знайомого, які були директорами пов’язаних з будівництвом підприємств.

Починаючи з 2018 року вони укладали договори з будівництва казарм зі Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України та видавали до оплати замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, у яких внесено недостовірні відомості.

Слідством встановлено близько 20 фактів завищення обсягів виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості використаних матеріалів.

За даними досудового розслідування у період з вересня 2018 року по червень 2019 року особи протиправно заволоділи 11,4 млн грн державних коштів, які вони отримали як оплату за начебто виконані будівельні роботи та використані матеріали.

Вказані особи обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 КК України).

Чоловік, який створив та очолив цю злочинну групу, до того ж обвинувачується в утворенні організованої групи, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, організації службового підроблення, вчиненими організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Начальник Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, яке виступило замовником будівництва казарм, не забезпечив перевірки виконаних робіт та їх вартості, та підписав підроблені документи.

Йому було повідомлено про підозру 21 травня 2021 року у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Наразі слідство триває, очікуються результати військової експертизи.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, оперативний супровід – Національна поліція України.