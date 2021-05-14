В Украине ввели госрегурирование цен на бензин и дизельное топливо

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства экономики

Кабмин внес изменения в «карантинное» постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты должен НАК «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство публиковать средние цены одного литра дизельного топлива и бензина до 5 числа каждого месяца.

Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензинов — 30,22 гривен за литр.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней.

Как сообщало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.