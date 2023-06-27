В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Для українців збільшення оптових цін на електроенергію може означати збільшення вартості товарів та послуг.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові граничні ціни на електроенергію на деяких сегментах ринку, де її купує український бізнес.

Відповідне рішення було ухвалено на засідання сьогодні. В цілому, верхні цінові обмеження були збільшені на 40-75%, а нижні цінові обмеження опущені до мінімального рівня.

Згідно з рішенням регулятора з 30 червня 2023 року встановлюються такі граничні ціни:

Для ринку “на добу наперед” (РДН): максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) – 3 000 грн за МВт-год та для годин (з 07:00 до 19:00) – 5 600 грн за МВт-год; для годин максимального навантаження (з 19.00 до 23.00) – 7 200 грн за МВт-год. При цьому, мінімальна гранична ціна – 10 грн за МВт-год.

Крім того, також встновлені нові ціни на внутрішньодобовому ринку (ВДР): максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) – 3 000 грн за МВ-год та для годин (з 07:00 до 19:00) – 5 600 грн за МВт-год; для годин максимального навантаження (з 19.00 до 23.00) – 7 200 грн за МВт-год. Мінімальна гранична ціна так само 10 грн за МВт-год.

На балансуючому ринку встановлені ціни: максимальна гранична ціна – 125% від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання, мінімальна гранична ціна – 0,01 грн за МВт-год.

При цьому, енергетичні компанії виступають за повну відміну цінових обмежень для того, щоб мати можливість продавати електрику дорожче.

З іншого боку, українські підприємства виступають проти збільшення цін, оскільки це збільшить собівартість виробництва продукції та знизить її конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Для українців збільшення оптових цін на електроенергію може також означати збільшення вартості товарів на послуг. // УНІАН