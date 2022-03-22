В уряді пояснили, на яких умовах кредитуватимуть бізнес під 0%

Кредити надаватимуться на суму до 60 млн гривень.

Стало відомо, на яких умовах бізнес у період дії воєнного стану може скористатись кредитом під 0%. Такі кредити надаватимуться на суму до 60 млн гривень будь-якому українському підприємству в межах програми кредитування бізнесу «Доступні кредити «5-7-9%».

Як розповіла у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, відповідне рішення уряд ухвалив 18 березня. Кредити під 0% надаватимуться будь-якому бізнесу протягом дії воєнного стану та місяцю після його завершення. Після цього ставка складатиме 5% річних.

«Строк кредитування за програмою «5-7-9» залежатиме від цільового призначення коштів. На реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості кредит надається щонайбільше на 5 років. Для фінансування оборотного капіталу – на 3 роки», — повідомила Свириденко.

Розширено також перелік інструментів, які дозволятимуть банкам кредитувати бізнес при нестачі забезпечення. Експортно-кредитне агентство зможе страхувати кредити підприємців-експортерів. Це значно спростить їм доступ до дешевого фінансування.

Отримати кредит може будь-яка українська компанія, де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці. Не надаватимуться кредити підприємствам, учасником або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора або ж особи, які належали до терористичних організацій.

Інші обмеження скасовано. Зокрема, не буде застосовуватись під час дії воєнного стану обмеження розміру допустимої державної допомоги, яку може отримати підприємець. Раніше таке обмеження діяло в силу закону. // LB.ua