Від сьогодні в Україні діють нові правила маркування пачок сигарет

На пачках з’явилися нові медичні попередження та зображення.

Зазначається, що виробники відтепер повинні розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки.

Крім того, має бути розміщений QR-код, який веде на сервіс ЦГС щодо надання допомоги з відмови від куріння “Я кидаю курити”.

Зазначається, що урядом було затверджено 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), технічні вимоги до дизайну та форми маркування.

“Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння”, – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За даними ЦГС, в Україні куріння забирає в середньому 130 тисяч життів на рік. Тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда, і приблизно в 5 разів – раптової смерті.