Як підготувати себе та підприємство до обшуків чи допитів?

Кримінальна ситуація в сучасній Україні, в умовах повномасштабної війни має тенденцію до суттєвого збільшення кількості допитів та обшуків. В переважній більшості випадків це пов’язано з плановим проведенням оперативно-слідчих заходів серед представників різноманітних компаній та фірм.

Саме тому актуальним питанням являється підготовка підприємства до обшуків чи допитів. Адвокати юридичної компанії Приходько та Партнери розповідають про стратегію захисту для мінімізації негативних наслідків таких дій правоохоронців.

В яких випадках може проводитися обшук?

Для початку зазначимо, що кожне підприємство може знаходитись в стані потенційної небезпеки проведення слідчих дій, серед яких – обшук. І, при цьому, зовсім неважливо, які організаційно-правові форми мають фірми чи компанії. Наприклад, це може бути невелика компанія, яка тільки розпочинає етап власного становлення або великий холдинг. В будь-якому випадку працівники компанії мають бути повністю ознайомлені з алгоритмом дій при можливому проведенні обшуків. Обшуки можуть охоплювати не тільки підприємства, а й власні будинки керівників або рядових співробітників компанії.

Саме тому одним із надважливих процесів у сфері бізнесу, якому варто приділити особливу увагу, являється підготовка фірми/підприємства до обшуку та проведення інших слідчих дій. В більшості випадків обшук – перший етап отримання інформації, фактів представниками органів досудового слідства. Наступним етапом може стати проведення інших слідчих дій відносно керівників та працівників.

Серед найпоширеніших сценаріїв – після проведення обшуку на підприємстві представник слідчих органів вручає усім працівникам компанії повідомлення про виклик на допит. В деяких випадках прокурор або слідчий можуть запропонувати співробітникам «поспілкуватися» для надання додаткових пояснень.

В Україні найчастіше використовується один із трьох варіантів проведення обшуку:

Законний обшук. Він передбачає використання звичайної процедури. Законний обшук, проведений в максимально агресивній манері. Обшук, який супроводжується грубими порушеннями чинного законодавства.

Зверніть увагу: адекватною реакцією на незаконні дії стануть: фіксування на телефон, виклик правоохоронців та адвоката. Важливо: надання будь-яких відомостей, які стосуються діяльності компанії, можливе тільки у відповідній процесуальній формі. Тобто, мова йде про допит особи, незалежно від того, який статус вона має в дійсному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, краще підготуватися до обшуку та допитів, – наголошують, адвокати Приходько та Партнери.

Підготовка колективу до обшуків та допитів: алгоритм дій

Деякі очільники підприємств помилково вважають, що достатньо наявності пам’яток дій для колективу при проведенні обшуку. Надалі відповідальність покладається на адвоката, який здатний все виправити, якщо трапиться щось екстраординарне. Однак, назвати описаний вище план дій важко назвати повноцінною підготовкою до обшуку та допитів.

Адвокати юридичної компанії Приходько та Партнери наводять такий приклад алгоритму дій, який застосовують в процесі підготовки колективу до допитів та обшуків. Зазвичай застосовують комплексний підхід до цього питання. Він складається з наступних складових:

Проведення семінарів та тренінгів для колективу підприємства з допиту та обшуку.

Надання рекомендацій щодо системи безпеки, передачі та зберігання інформації. Наприклад, серед загальних рекомендацій: цифрова безпека та інформаційна гігієна.

Розробка алгоритму дій для керівництва підприємства.

Терміновий виїзд адвокатів на проведення обшуку.

Тільки застосовуючи комплексний підхід можна ефективно підготуватися до проведення обшуків та допитів, – резюмують юристи компанії.