Як змінились ціни на техніку після початку війни?

Коли війна приходить в твою країну, ціни на багато товарів очікувано підвищуються. Особливо це стосується тієї продукції, що активно імпортується місцевими роздрібними мережами. Дуже важливо знати не тільки, як ціни змінилися з кінця лютого 2022 року, але й якою буде їх динаміка в майбутньому. Про це нам розповідають спеціалісти від Новий Дім.

Наскільки змінилися ціни на побутову техніку

2022 рік став дуже важким для української економіки. Влітку темпи інфляції досягли відмітки в 22,2% в річному еквіваленті. Оскільки майже вся побутова техніка імпортується з інших країн, також потрібно звернути увагу на темпи девальвації національної валюти. На початку лютого курс долара був біля 28 гривень, а вже восени на міжбанку обмінники торгували валюту більш ніж за 40 гривень.

Очевидно, що в такій ситуації ціни на техніку також поповзли вгору. Але динаміка дуже різнилася в залежності від того, до якого типу техніки належали товари. Наприклад, багато телевізорів подорожчали всього лиш на 500-700 гривень. А ось вартість іншої побутової техніки могла підвищитися на 20-25%.

Перше підвищення цін відбулося в березні. Тоді багато продавців дуже різко зреагували на російське вторгнення та почали підвищувати ціни, очікуючи негативну економічну ситуацію в майбутньому. Україна встояла, тому в другій половині весни ціни поволі почали повертатися до попередніх показників.

Влітку відбувся другий сплеск підвищення цін, коли офіційний курс долара досягнув відмітки в 36 гривень.

Якими ціни на техніку будуть в майбутньому

Отже, вибрати недорогий блендер, телефон чи телевізор все ще можливо. Але потрібно завжди звертати увагу на декілька основних факторів, які мають сильний вплив на ціноутворення в цій групі товарів. До цих аспектів відносяться:

Курс валют. Один із основних факторів впливу на ціну на техніку. Адже більшість технічних виробів до України завозиться із-за кордону. Передбачити зміну курсу в майбутньому дуже важко. Все залежатиме від макро- та мікроекономічної ситуацій всередині України та поза її межами. Також на курс будуть впливати успіхи ЗСУ на полі бою і об’єму допомоги від українських союзників. Попит. Ще один важливий фактор, коли мова йде про ціноутворення. Україну покинуло кілька мільйонів людей, саме тому попит на окремі товари знизився, що також є причиною втримання цін на колишньому ринку. Однак деякі товари все ще залишаються популярними у користувачів. Наприклад, Sony поки не змогло вирішити проблему з комплектуючими до PS5. Купити консоль в офіційних рітейлерів дуже складно, а перекупи пропонують товар за ціною, яка на 50% вища за офіційну. І до того ж вона постійно підвищується через девальвацію гривні. Логістика. Перевозки вантажу через українські порти значно знизилися через активність російського флоту. Це також викликає складності при доставці товарів. Фактично тепер техніка майже завжди доставляється через західний кордон. На логістику також вплинули знищені українські заводи та виробництва, продукція яких не потрапить на ринок в найближчому майбутньому.

Чи можна зекономити на покупці техніки

Якщо ціни на техніку постійно ростуть, виникає закономірне бажання зекономити на покупці? Але як це зробити, коли економічна ситуація настільки нестабільна? І чи взагалі доречно купляти велику побутову техніку?

Все залежить від вашої фінансової спроможності. Якщо для вас купівля тієї чи іншої побутової техніки ‒ це серйозний крок, розгляньте таку опцію як «Оплата частинами». В такі нестабільні часи вона особливо вигідна. Пояснюємо чому.

Уявімо, що ви хочете купити телевізор за 20 000 гривень. За один раз витратити такі гроші досить важко, тому послуга дозволить розділити оплату на кілька платежів. До того ж вартість товару вже буде закладена в договорі, тому якщо ціна на цей телевізор зросте в майбутньому, вам це не стосуватиметься.

Чи варто очікувати дефіцит техніки

На окремі продукти дефіцит техніки буде зберігатися до кінця війни. До них потрібно віднести телефони, планшети, павербенки, генератори, обігрівачі та багато іншого. Подібні продукти корисні не тільки для звичайних людей, але й для військовослужбовців. Також варто звернути увагу на мультиварки, краще запланувати покупку даного продукту скоріше, оскільки невідомо, наскільки постійним буде постачання газу взимку.

А ось попит на великогабаритну техніку значно знизився. Холодильники, телевізори, пральні машини купують не так часто, і при покупці особливу увагу звертають на енергоефективність цієї техніки.

Нова техніка постійно дорожчає. А при високій інфляції та девальвації темпи зростання цін можуть бути дійсно шаленими. Тому потрібно постійно аналізувати ситуацію на ринку, щоб помітити дійсно вигідні пропозиції.