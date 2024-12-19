Єврокомісія схвалила виділення Україні €18,1 млрд. кредиту

Перший транш наша держава отримає на початку січня.

Європейська комісія схвалила надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18,1 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року, а перший транш Україна отримає на початку січня.

Це є внесок ЄС в ініціативу G7 «Кредити для прискорення отримання доходів для України» (ERA). Ця ініціатива передбачає колективну допомогу нашій державі у розмірі 45 мільярдів євро для реагування на потреби бюджетної сфери, оборони і відновлення України.

Ініціатива ERA підтримує механізми співробітництва у сфері фінансів, що дозволяє отримати надзвичайні надходження від знерухомлених російських активів. // LB.ua