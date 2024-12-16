Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії

Нові обмеженння стосуються також російського тіньового флоту.

Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести її незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України. Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

Зокрема, ці заходи спрямовані на протидію обходу раніше запроваджених європейських санкцій через націлювання на тіньовий флот російського диктатор Володимира Путіна і послаблення російського військового і оборонного комплексу. // УНІАН