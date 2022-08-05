З портів “Одеса” і “Чорноморськ” вийшов перший караван з українським продовольством

У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів “Одеса” та “Чорноморськ” вийшов перший караван з українським продовольством.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до покупців в Туреччині, Великій Британії та Ірландії.

“Сьогоднішнім караваном повноцінно запускаємо “зернову ініціативу” в порту “Чорноморськ”.

Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць”, – заявив міністр Олександр Кубраков.

“Хоча “зерновий коридор” уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження. Наша ціль – 3 та більше млн тонн агропродукції щомісяця з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”, – додав міністр.

Зазначається, що наразі українські порти отримують заявки на судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження.

Початок з роботи з ними дозволить запустити роботу портів як на вихід, так і на захід під завантаження, додають в Мінінфраструктури. // Економічна правда