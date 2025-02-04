Зеленський про заяву Трампа щодо рідкоземельних металів: готові до спільної розробки родовищ

Якщо ці родовища контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни й компанії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до спільної розробки з партнерами родовищ рідкоземельних металів. Про це у вівторок, 4 лютого, Зеленський заявив, відповідаючи на запитання, як він бачить на практиці співпрацю щодо видобутку рідкоземельних металів, про яку заявив президент США Дональд Трамп.

“У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші землі. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнери, які допомагають нам захистити нашу землю та штовхають ворога назад своєю зброєю, присутністю та санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо”, – зазначив Зеленський.

Він розповів, що ще у вересні 2024 року обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну. Також Зеленський пояснив, що Україна відкрита до приходу інвестицій американських компаній, бо якщо ці родовища контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни й компанії.

“Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним – це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас”, – розповів президент.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що він зацікавлений у підписанні угоди з Україною щодо постачання Сполученим Штатам рідкісноземельних металів та інших природних ресурсів в обмін на військову допомогу. Раніше Зеленський у своєму “плані перемоги” запропонував стратегічним партнерам спільний захист та інвестування у видобуток і використання критично важливих ресурсів в Україні.

За інформацією Forbes, оприлюдненою у 2023 році, загальна вартість корисних копалин України становить 14,8 трильйона доларів, що є одним із ключових факторів російської військової агресії. Водночас понад 70% загального обсягу цих ресурсів зосереджені у трьох областях – Донецькій, Дніпропетровській та Луганській. // Дзеркало тижня