Байден: США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе

«Ми інвестували в країну трильйон доларів, але якщо ваша армія не воює, то ми не будемо воювати за вас».

Сполучені Штати не братимуть участь у бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами.

Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення до американського народу щодо ситуації в Афганістані.

«США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе», — сказав Байден, додавши, що “більше жоден американець не загине в Афганістані”.

Він також підкреслив, що «Війна в Афганістані більше не актуальна».

«Ми інвестували в країну трильйон доларів, але якщо ваша армія не воює, то ми не будемо воювати за вас», — наголосив американський президент.

Він також пообіцяв, що територію Афганістану зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

Президент Байден звернувся до нації на тлі зростаючої критики дій його адміністрації, що опинилася неготовою до краху чинного уряду Афганістану і стрімкого встановлення контролю над країною екстремістським рухом «Талібан».

Байден перебував в резиденції президента Кемп-Девід з членами своєї сім’ї на вихідних, коли були оприлюднені кадри з аеропорту Кабула, де люди в розпачі намагалися покинути країну, чіпляючись за шасі літаків. Після цього він повернувся до Вашингтона, щоб виступити зі зверненням.

У письмовій заяві, зробленій цими вихідними, Байден рішуче відстоював своє рішення покинути Афганістан, заявивши, що не передасть 20-річний конфлікт іншому президенту. Він також поклав частину провини за ситуацію, що склалася на свого попередника Дональда Трампа, який виступив посередником в угоді з “Талібаном” про виведення американських військ до 1 травня 2021 року. // LB.ua