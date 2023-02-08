Зеленський виступив перед парламентом Великої Британії

Він подякував усім британцям і персонально Борису Джонсону.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондона виступив перед парламентом Великої Британії. Він подякував усім людям Сполученого Королівства за допомогу, яку вони надають українцям.

Трансляцію виступу вело Радіо Свобода.

“Дякую вам за вашу сміливість. Від усіх нас. Лондон підтримав Київ від першого дня, від перших секунд повномасштабної війни. Ви простягнули свою руку допомоги”, – наголосив він.

Зеленський звернувся персонально до експремʼєра Бориса Джонсона, який під час виступу перебував у залі. Український президент наголосив, що Джонсон обʼєднав інших у той момент, коли це здавалося абсолютно неможливим.

“Ви всі продемонстрували характер, свій сильний характер. І ви після того не зрадили своїм принципам. Дякую вам за це”, – підкреслив він.

Зеленський наголосив: “Россія програє… Це буде перемога над самою ідеєю війни”, – сказав він.

“Ми і світ потребуємо вашого лідерства, аби продовжити цю боротьбу. Коли повномасштабна війна почалася ми разом з вами, Велика Британіє, і Сполученими Штатами, змогли сформувати коаліцію справжніх друзів. Саме ви допомогли нам ще до того, як це вторгнення почалося. Ви зробили багато для того, щоб запобігти цьому вторгненню”, – додав президент.

Він окремо подякував за надану зброю, яка допомогла не дати окупантам просунутися далі. Однак зло досі існує і кровопролитні битви триваютт просто і ці хвилини, і кожного дня Україна платить за майбутню перемогу життями.

Сьогодні президент України прибув до Великої Британії. Це його другий закордонний візит за час повномасштабного вторгнення. // LB.ua