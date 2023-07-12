Іспанія приєдналася до гарантій G7 для України

Сьогодні свою підтримку Україні гарантували Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція та Італія.

Іспанія приєднається до довгострокових гарантій безпеки для України, які надають країни G7 для відбиття російської агресії. Про це заявив прем’єр-міністр країни Педро Санчес на прес-конференція по завершенні саміту НАТО у Вільнюсі.

“Як і більшість інших країн під час зустрічі, Іспанія вирішила приєднатися до цієї декларації G7. Мета полягатиме в тому, щоб гарантувати Україні підтримку підписантів для розвитку своїх збройних сил, щоб вони були здатні здійснювати свою законну оборону, а також своє ефективне стримування Росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі”, – сказав він.

За словами Санчеса, на практиці приєднання Іспанії до гарантій G7 не буде сильно відрізнятися від тієї ролі, яку Мадрид вже взяв на себе в питаннях підтримки України: постачання озброєнь і навчання солдатів. Він уточнив, що фактично Іспанія просто формально підтвердила, що підтримка, яка вже надається, збережеться в довгостроковій перспективі. // УНІАН