Британия заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании.

«Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты», — заявил министр Доминик Рааб.

«Мы срочно нуждаемся независимого расследования через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами», — говорится в заявлении.

По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.