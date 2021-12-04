У Порошенка прокоментували можливе вручення йому нової підозри

У партії «Європейська солідарність» вважають, що репресії проти неї та її лідера Петра Порошенка потрібні президенту Володимиру Зеленському, щоб відволікти увагу від своїх провалів та гучних скандалів.

Джерело: коментар пресслужби партії «Європейська солідарність» на інформацію колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака про можливе висунення підозри Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Дослівно: «Замість того, щоби прийняти стратегічні і тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції».

«Репресії проти «Європейської солідарності» та Порошенка вкрай потрібні йому як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів – на кшталт «вагнергейту» чи причетності Зеленського та його «Кварталу» до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку».

: У «ЄС» заявили, що під постійним незаконним тиском Зеленського проти Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ, всі з яких політично мотивовані.

«Так звана вугільна справа – так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського», — вважають у партії.

Що передувало: У суботу колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. // УП