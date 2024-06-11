«Бухарестська дев’ятка» може виключити Угорщину зі свого складу через Україну
На останніх засіданнях «Бухарестської дев’ятки» Угорщина наклала вето на спільні висновки групи, пов’язані зі збільшенням допомоги Україні
Оборонна ініціатива «Бухарестська дев’ятка» обмірковує обмежити Угорщині доступ до майбутніх зустрічей групи через блокування Будапештом рішень про підтримку України. Про це повідомляють Reuters і Financial Times.
Як зазначає один зі співрозмовників видання, дискусії про виключення Будапешта «дуже серйозні», додавши, що вони «ймовірно, зустрічаються в такому форматі востаннє».
На останніх засіданнях Угорщина наклала вето на спільні висновки групи, пов’язані зі збільшенням допомоги Україні, а також на схвалення будь-яких кроків НАТО щодо посилення військової підтримки України.
Зазначається, що ця тактика блокування Угорщини в ЄС щодо допомоги Україні та переговорів про вступ Києва до альянсу призвела до того, що у багатьох союзників «урвався терпець».
Reuters пише, що президент Угорщини Тамаш Шуйок не буде присутній на саміті в Ризі 11 червня. У канцелярії латвійського президента заявили, що країну представлятиме посол у Латвії. Так, уперше з моменту створення формату у 2015 році саміт не завершиться спільною декларацією дев’яти країн. // ГлавкомTweet