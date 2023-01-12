Комітет Ради відібрав в Порошенка місце в делегації ПАРЄ, делегувавши туди представника «За майбутнє», – «ЄС»

В “Євросолідарності” Порошенка називають найдосвідченішим кандидатом.

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» обурені рішенням комітету ВР із закордонних справ, який не включив Петра Порошенка до складу української делегації в ПАРЄ.

У заяві, яку оприлюднила «Європейська Солідарність», зазначається: виключення Петра Порошенка зі складу делегації Верховної Ради до ПАРЄ – неадекватне рішення влади, яке суперечить принципу політичної єдності і є черговою спробою обмежити дипломатичну діяльність експрезидента, спрямовану на зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України.

У партії вважають спроби перешкоджати міжнародним контактам Порошенка марними, тому що “його зв’язки тримаються не на формальних посадах, а на авторитеті, який напрацьовувався роками партнерства та довіри”.

«Європейська Солідарність» зазначає, що не поведеться на жодні дрібні провокації і продовжуватиме дотримуватися принципу єдності. Натомість вимагає від влади і монобільшості повністю очистити парламент від рештків розпаду ОПЗЖ. А як перший крок – вже цього тижня всіх нардепів від ОПЗЖ звільнити з посад голів, заступників голів і секретарів комітетів та посткомітетів, вивести зі складу усіх парламентських делегацій та груп співпраці із іншими країнами.

«Так само – зректися практики спільних з ними голосувань при ухваленні законів і закрити, нарешті, усі ті кримінальні справи проти Петра Порошенка, які в 2019 році були порушені з подачі Портнова, Деркача, Кузьміна та інших державних зрадників із п’ятої кремлівської колони», – йдеться у заяві.

«Ми, наша політична сила, наполягаємо на тому, що маємо використати всі контакти, всі міжнародні майданчики для посилення України.

«Європейська Солідарність» наполягає на тому, щоб використовувати всі контакти і міжнародні майданчики для посилення України.І зазначає, що делегувала до ПАРЄ найдосвідченішого дипломата – Петра Порошенка.

«Голова ВРУ місяць не підписував рішення комітету про вилучення ОПЗЖистів і направлення туди Петра Порошенка, а сьогодні сам комітет переглянув це рішення, відібравши по суті місце в Петра Порошенка і делегувавши туди більш лояльних до Банкової, більш слухняних представників груп «За майбутнє» і «Довіра», які правильно голосують в парламенті, яким можна включатися в марафон. Це, звичайно, підрив єдності, про яку багато говорить влада, але як бачимо – насправді відбувається інше», – констатувала народна депутатка. // LB.ua