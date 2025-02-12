Проти Порошенка в Україні запровадили санкції: що відомо

П’ятий президент заявив, що це провокація Зеленського.

Зокрема один зі співрозмовників видання припускає, що санкції могли запровадити згідно зі статтею “державна зрада”.

Під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у середу, 12 лютого, провів засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, ухвалене на засідання рішення, буде опубліковане у четвер, 13 лютого.

“Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково”, – сказав Зеленський.

Водночас Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього запровадили санкції та назвав такі дії «провокацією».

“Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО. Але замовник, виконавець і підписант один — особисто Зеленський”, — зазначив він.

Нещодавно Зеленський заявляв, що під час засідання РНБО заслухав важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Тоді ж він і повідомив про рішення Ради нацбезпеки й оборони ввести нові санкції та анонсував «кілька жорстких пакетів».

Водночас петиція із закликом до введення санкцій РНБО проти колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова набрала понад 25 тисяч підписів. Однак Кабмін не знайшов підстав для їх запровадження.

З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в Адміністрації президента Віктора Януковича, зокрема був причетним до ухвалення так званих законів 16 січня, які порушували права громадян, обмежували свободи та визнавали громадянське суспільство «екстремістами» й «іноземними агентами».

Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року відповідно до «акту Магнітського». США звинувачують його у впливі на українські суди, корупційних схемах, призначенні лояльних осіб на ключові судові посади та маніпуляціях із судовими рішеннями. // Дзеркало тижня