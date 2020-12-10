Чужие там не ходят: в Минобороны не нашли для Бутусова должности, «соответствующей уровню его амбиций»

История с приглашением журналиста Юрия Бутусова на работу в Министерство обороны Украины получила продолжение.

Как сообщили в ведомстве, для главного редактора интернет-издания «Цензор.Нет» не нашлось вакансий, «соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций».

«Назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена. Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать «министра обороны», ни для авторов чудесных «программ», в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с «комплексом Наполеона», — говорится в сообщении.

Напомним, журналист Юрий Бутусов, получив приглашение, заявил, что готов работать в Министерстве обороны и обнародовал свою программу «для спасения ситуации» в ведомстве.

Кадровики Минобороны пригласили журналиста 10 декабря пройти собеседование «на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства».

Сам Бутусов перед собеседованием через Facebook потребовал встречу с министром обороны, присутствие СМИ и прямую трансляцию собеседования в соцсети.

Журналист ожидал получить статус заместителя министра и доступ к делу «вагнеровцев».

«..у министра есть полномочия предоставить мне должность одного из заместителей министра обороны. С нетерпением жду эту возможность. … Только министр Таран сможет обеспечить необходимый мне статус замминистра и доступ к делу «вагнеровцев», для того, чтобы продвинуть расследование и разоблачить российскую агентуру в руководстве Украины. Я понимаю, что если не начать с разоблачения предателей, никаких реформ в нашей армии не будет», — написал в Facebook Бутусов.

В сети считают, что пригласив главного редактора «Цензор Нет» на работу в Минобороны, Офис президента хотел нанести «информационный контрудар» по журналисту. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»