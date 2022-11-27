«Не треба маніпулювати»: Кличко відповів на критику Зеленського щодо пунктів обігріву

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику з боку президента та його партії щодо поганої роботи пунктів обігріву в умовах відключень електроенергії.

Він заявив, що “не потрібно маніпулювати” та сказав, що не буде “вступати в політичні баталії”, пише УНН з посиланням на звернення чиновника у Telegram.

“В Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. Ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів. Місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації”, – сказав він.

За словами Кличка, незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, замовлених спеціально під пункти обігріву.

“Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися. Та зазначу, що маніпулювати не треба!

Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото”, – зазначив міський голова Києва.

Він додав, що вважає, що подібні заяви “виглядають негарно як для українців, так і для іноземних партнерів”.

У своєму традиційному вечірньому зверненні до українців 26 листопада президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії.

Він заявив: “Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати”.