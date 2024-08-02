Демократи проголосували за висунення Камали Гарріс офіційним кандидатом у президенти США

Жоден інший кандидат не зміг скласти Гарріс гідну конкуренцію

Віцепрезидента США Камала Гарріс виконала обов’язкову умову для того, щоб претендувати на пост президента США. Відбулось голосування, на якому демократи обрали її своїм офіційним кандидатом в президенти.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Понад чотири тисячі делегатів Національного з’їзду Демократичної партії мали час до понеділка, 5 серпня, щоб подати свої бюлетені, але жоден інший кандидат не зміг скласти Гарріс гідну конкуренцію, пише видання. // Дзеркало тижня