«Допа» пролетел: Терехова признали победителем выборов мэра Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг городской ТИК.

Решение приняли единогласно. «На основании протокола о результатах голосования (ТИК — ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов», — заявила глава избиркома. Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.