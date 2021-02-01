Дубинского вытурили из «зеленской» фракции

Народный депутат Александр Дубинский исключили из фракции «Слуга народа».

Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

«Это было самое короткое заседание фракции СН (Слуга народа — ред.) еver. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей. Вопрос снятия Сольского с председателя комитета не рассматривался», — написала нардеп в своем Telegram.

Так, на сегодняшнем заседании парламентской фракции «Слуга народа» народные избранники планировали рассмотреть ряд вопросов, в частности, возможное исключения из фракции народного депутата Александра Дубинского.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций, Дубинский попал в этот список.

Нардеп в ответ заявил о «ложных доносах», а также заверил, что его реакция будет иметь юридический характер.