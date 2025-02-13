Ексрадник Трампа про «капітуляційний» дзвінок президента США Путіну: У Кремлі п’ють горілку з горла
Джон Болтон жорстко розкритикував дії глави Білого дому
Телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна є фактичною «капітуляцією» перед Кремлем. У Москві це сприйняли як велику дипломатичну перемогу. Таку заяву зробив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в етері CNN.
Окремо він зупинився на призначенні Тулсі Габбард керівницею Національної розвідки США. На його думку, це рішення «катастрофічне».
Болтон, який працював радником Трампа з 2018 по 2019 рік, неодноразово виступав із критикою його рішень, особливо щодо Росії. За часів президентства Джорджа Буша-молодшого він був послом США в ООН, завоювавши репутацію «яструба» у зовнішній політиці. На його думку, останні дії Білого дому можуть поставити під загрозу стратегічне партнерство США з їхніми союзниками.
Ще до президентських виборів у США у 2024 році Болтон попереджав, що Трамп «гадки не має», як вести переговори й зупиняти війну в Україні. Окрім того, він говорив, що нинішній очільник Білого дому «не має кебети», аби бути диктатором, оскільки тому не вистачає послідовної політичної філософії, яка необхідна ефективним тиранам.
Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.
Крім того, Трамп заявив, що його зустріч із Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. // ГлавкомTweet