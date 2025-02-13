Ексрадник Трампа про «капітуляційний» дзвінок президента США Путіну: У Кремлі п’ють горілку з горла

Джон Болтон жорстко розкритикував дії глави Білого дому

Телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна є фактичною «капітуляцією» перед Кремлем. У Москві це сприйняли як велику дипломатичну перемогу. Таку заяву зробив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в етері CNN.

«Путіну годі й бути щасливішим. Кажу вам, у Кремлі п’ють горілку просто з пляшки. Це був великий день для Москви», ‒ сказав Болтон.

Окремо він зупинився на призначенні Тулсі Габбард керівницею Національної розвідки США. На його думку, це рішення «катастрофічне».

«Я вважаю, що призначення Тулсі Габбард завдасть величезної шкоди національній безпеці. Думаю, що багато наших союзників тепер будуть двічі думати, перш ніж ділитися з нами розвідувальною інформацією. Це одне з найгірших призначень, яке могло трапитися, без сумніву», ‒ вважає ексрадник президента США.

Болтон, який працював радником Трампа з 2018 по 2019 рік, неодноразово виступав із критикою його рішень, особливо щодо Росії. За часів президентства Джорджа Буша-молодшого він був послом США в ООН, завоювавши репутацію «яструба» у зовнішній політиці. На його думку, останні дії Білого дому можуть поставити під загрозу стратегічне партнерство США з їхніми союзниками.

Ще до президентських виборів у США у 2024 році Болтон попереджав, що Трамп «гадки не має», як вести переговори й зупиняти війну в Україні. Окрім того, він говорив, що нинішній очільник Білого дому «не має кебети», аби бути диктатором, оскільки тому не вистачає послідовної політичної філософії, яка необхідна ефективним тиранам.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

Після розмови з Путіним Трамп поспілкувався з журналістами у Вашингтоні. Відповідаючи на їхні запитання, він, зокрема, сказав, що вважає малоймовірним повернення України до довоєнних кордонів 2014 року.

Крім того, Трамп заявив, що його зустріч із Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. // Главком