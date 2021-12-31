Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 31 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У бік ПРИЧЕПИЛІВКИ окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.
Поблизу КРИМСЬКОГО противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet