Війна в Ізраїлі: Байден зробив попередження іншим країнам

Сполучені Штати Америки виступатимуть єдиним фронтом у підтримці народу Ізраїлю, заявив президент Джо Байден.

У своєму зверненні американський лідер сказав, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, в якій пообіцяв йому, що відповідь США буде “рішучою та швидкою”.

ХАМАС не відстоює право палестинського народу на гідність і самовизначення, а використовує мирних палестинців в якості живого щита, додав він. “Ізраїль, як і будь-яка інша країна світу, має право – більше того, зобов’язаний – відповісти на ці злісні напади”, – цитує Байдена The Guardian.

Комада Байдена знаходиться в “майже постійному зв’язку” з ізраїльськими партнерами, також він провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, щоб скоординувати єдину відповідь.

“Дозвольте мені ще раз сказати: будь-яка країна, будь-яка організація, будь-хто, хто думає скористатися ситуацією, – не робіть цього. Наші серця можуть бути розбиті, але наша рішучість ясна”, – підкреслив він.

Він зазначив, що під час нападу ХАМАС на Ізраїль “на цей світ обрушилося чисте зло без домішок”. В результаті нападів ХАМАСу загинуло 1000 людей, у тому числі щонайменше 14 американців. Також адміністрації Байдена відомо, що громадяни США перебувають у полоні у бойовиків.

“У цей момент ми повинні бути гранично ясні. Ми підтримуємо Ізраїль. Ми підтримуємо Ізраїль і зробимо так, щоб Ізраїль мав усе необхідне для захисту своїх громадян, щоб відповісти на цей напад. Тероризму немає виправдання”, – підкреслив він.

Допомога США Ізраїлю: що відомо

У перший же день війни Байден виступав із заявою, в якій пообіцяв не залишатися осторонь і подбати про те, щоб Ізраїль отримав необхідну допомогу.

Незабаром глава Пентагону Ллойд Остін розпорядився перекинути американський авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy і кілька есмінців до узбережжя Ізраїлю.

Також повідомлялося, що військова допомога Ізраїлю вже відправлена. За даними ЗМІ, йдеться про засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. // УНІАН