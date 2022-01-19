Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна до Туреччини. Пропонує обговорити розбіжності.

Про це повідомляє видання “Daily Sabah”.

Офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин заявив, що Ердоган запросив двох лідерів у країну, щоб “залагодити розбіжності” між країнами.

“Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях”, – заявив Калин.

Зазначимо, Ердоган неодноразово пропонував своє посередництво у врегулюванні ситуації в Україні. Зеленський також пропонував організувати зустріч із Путіним та просив президента США Джо Байдена організувати тристоронні переговори. Однак у РФ не поспішають провести переговори.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний, що сценарій військового вторгнення Російської Федерації в Україну в сучасному світі є “нереалістичним”.

Водночас в американській газеті The New York Times опублікували нову карту розташування російських військ поблизу кордону з Україною. Натепер близько 100 тисяч ворожих військових оточують нашу країну з трьох боків.

До того ж російські війська на Донбасі розпочали заходи з бойової і мобілізаційної готовності. Також вони відпрацьовують питання доукомплектування військових частин.

Крім того, працівники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про “високу ймовірність” нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону. // «Прямий»