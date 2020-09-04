Еще более 40 украинцев попали под российские санкции (список)

Под санкции России попали еще более 40 украинцев. Среди них политики — пятый Президент Украины Петр Порошенко, экс-реководитель партии «Голос» Святослав Вакарчук и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации России, передает УНН.

Также в список санкций попали нардепы — Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Яна Зинкевич, Сергей Рахманин, Кира Рудик, София Федина и другие.