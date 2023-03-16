ФІФА обрала на новий термін президента, який вислужив орден від Путіна

На безальтернативній основі конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА) переобрав Джанні Інфантіно на новий президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації .

52-річний функціонер був єдиним претендентом на крісло президента ФІФА. Його обрали делегати 73-го конгресу організації, що проходить у столиці Руанди – Кігалі.

Інфантіно працюватиме на чолі світового футболу мінімум до лютого 2027 року. Очільником ФІФА він став після Зеппа Блаттера в 2016-му в статусі в. о. президента. Повноцінно крісло глави Міжнародної федерації футболу перейшло до нього в 2019 році, тож потенційно він може працювати на посаді до 2031 року.

Переобратися Інфантіно зумів завдяки підтримці більшості делегатів із неєвропейських країн. Асоціації-члени УЄФА, зокрема скандинавські держави та Німецький футбольний союз, були не в захваті від ідеї нового терміну швейцарця. Утім, альтернативного кандидата не запропонували.

Інфантіно неодноразово критикували за симпатії до авторитарних режимів. Зокрема, він активно просував збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018 після окупації українських територій, а також лобіював Мундіаль у Катарі. Взимку 2019-го він отримав російський Орден Дружби з рук Путіна.

На конгресі ФІФА торік керована Інфантіно організація не виключила Росію зі своїх лав, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ до України. Натомість тоді функціонери вирішили за слушне надати російській статус однієї з офіційних мов ФІФА.