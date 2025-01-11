«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг
Антиурядовий мітинг у Братиславі організували активісти руху «Мир Україні» під гаслом «Словаччина – це Європа, досить Росії!»
У Братиславі, столиці Словаччини, 10 січня місцеві жителі знову увийшли на протест проти проросійської політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який наприкінці грудня їздив у Москву до Володимира Путіна. На вулиці міста вийшли близько 15 тисяч осіб. Про це пише Аktuality.
За інформацією видання, учасники акції тримали плакати з написами «Фіцо – колаборант і російський агент», «Словаччина – це Європа», «Досить з нас Фіцо», а також «Ми не будемо мовчати» та «В єдності наша сила» та скандували гасла зі словами невдоволення на адресу очільника словацького уряду, зокрема його дружби з російським диктатором. До протестів долучилася й опозиційна партія «Демократи».
Подібні акції провели й у кількох інших містах Словаччини, зокрема в Кошице, Банска-Бистриці, Жилін та Попрада тощо. У Празі до посольства Словаччини також вийшли люди на знак підтримки словацького народу.
Нагадаємо, цього місяця у Братиславі відбувся протест проти дій прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Протестувальники заявляли, що Фіцо та його уряд хоче віддати Словаччину Росії.
До слова, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.
Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.
До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт. // ГлавкомTweet