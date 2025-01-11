«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг

Антиурядовий мітинг у Братиславі організували активісти руху «Мир Україні» під гаслом «Словаччина – це Європа, досить Росії!»

У Братиславі, столиці Словаччини, 10 січня місцеві жителі знову увийшли на протест проти проросійської політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який наприкінці грудня їздив у Москву до Володимира Путіна. На вулиці міста вийшли близько 15 тисяч осіб. Про це пише Аktuality.

Зазначається, що антиурядовий мітинг у Братиславі організували активісти руху «Мир Україні» під гаслом «Словаччина – це Європа, досить Росії!».

фото: Аktuality

За інформацією видання, учасники акції тримали плакати з написами «Фіцо – колаборант і російський агент», «Словаччина – це Європа», «Досить з нас Фіцо», а також «Ми не будемо мовчати» та «В єдності наша сила» та скандували гасла зі словами невдоволення на адресу очільника словацького уряду, зокрема його дружби з російським диктатором. До протестів долучилася й опозиційна партія «Демократи».

фото: Аktuality

Подібні акції провели й у кількох інших містах Словаччини, зокрема в Кошице, Банска-Бистриці, Жилін та Попрада тощо. У Празі до посольства Словаччини також вийшли люди на знак підтримки словацького народу.

Нагадаємо, цього місяця у Братиславі відбувся протест проти дій прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Протестувальники заявляли, що Фіцо та його уряд хоче віддати Словаччину Росії.

До слова, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт. // Главком