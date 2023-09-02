Фундація Нобеля передумала запрошувати послів РФ й Білорусі

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Фундація Нобеля передумала запрошувати послів країни-терориста Росії й Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фундації Нобеля.

Перемога гуманізму. Фундація Нобеля передумала запрошувати послів РФ й Білорусі

Фото: Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що цьому передувало

Нещодавно стало відомо про те, що Фундація Нобеля запросила послів РФ та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Відповідне рішення викликало бурхливу реакцію з боку інших країн, у тому ж числі й України.

Як пояснював речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, відповідне рішення пояснювалось бажанням “напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять”. Водночас коли російський посол сидітиме в Стокгольмському концерт холі – російські терористи продовжуватимуть скоювати воєнні злочини проти українців.

Передумали

“Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, – пише пресслужба Фундації Нобеля.

Водночас зазначається, що всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло.

Що каже МЗС

“Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло”, – відзначив Олег Ніколенко.

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