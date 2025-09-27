Глава уряду Хорватії назвав Угорщину воєнним спекулянтом

Пленкович відповів на звинувачення глави МЗС Угорщини про те, що Хорватія наживається на війні

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Угорщина є воєнним спекулянтом, оскільки заявляє, що отримує дешевшу нафту та газ з Росії лише тому, що нібито немає альтернативного маршруту. Він розкритикував заяви міністра закордонних справ країни Петера Сійярто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HRT.

За словами глави хорватського уряду, Хорватія з її потужностями, а саме нафтовим та СПГ-терміналом в Омішалі та Адріатичним нафтопроводом, – є регіональним енергетичним хабом. Раніше країна вже заявляла, що готова забезпечити поставки нафти до Угорщини та Словаччини. «Наше завдання – зробити свій внесок у енергетичну безпеку ЄС та інших держав-членів», – каже він.

Як наголосив премʼєр, потужність судна LNG Croatia була збільшена на 3,1 млрд кубометрів газу на рік до 6,1 млрд на рік. «З такими потужностями Хорватія може забезпечити не лише себе (близько 2,7 млрд), але й задовольняти енергетичні потреби інших країн», – наголосив глава хорватського уряду.

Пленкович каже, що Адріатичний нафтопровід здатний транспортувати 15 млн тонн нафти для потреб нафтопереробних заводів Угорщини та Словаччини. За словами глави уряду, Угорщина намагається своїми заявами ввести в оману міжнародну аудиторію.

«Спекулянтом можна назвати того, хто зараз отримує дешевшу нафту та газ з Росії. Можу сказати, що це Угорщина, яка, виходячи з наративу про те, що в неї немає альтернативного маршруту, а було доведено, що він у неї є, має можливість мати дешевші джерела енергії з Росії. Наживається Угорщина, а не Хорватія», – підкреслив Пленкович.

Глава хорватського уряду додав, що Хорватія «добрий сусід», який хоче забезпечити енергетичну безпеку сусідніх країн. «Чим більший обсяг замовлення нафти та чим довший термін дії контракту, тим дешевшою буде ціна. Я з обуренням відкидаю хибні тези міністра закордонних справ Угорщини про те, що Хорватія наживається на війні. Навпаки, Хорватія – добрий сусід, чесний сусід і сусід, який хоче поставити свої потужності на функціонування безпеки постачання сусідніх країн у цій енергетичній кризі», – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявили про готовність повністю замінити поставки російського газу та нафти до Європи. Європейських лідерів уже поінформували про такі можливості.