ГУР попереджає про появу в інформпросторі псевдорозвідників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України фіксує випадки появи в інформаційному просторі осіб, які публічно репрезентують себе начебто співробітниками української воєнної розвідки, але в дійсності не мають до ГУР МО України жодного відношення

Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави.

Просимо представників українських медіа та лідерів громадської думки ретельніше верифікувати справжні регалії осіб, запрошених для коментарів/інтерв’ю/ефірів.

Офіційні коментарі та інформування суспільства від імені Головного управління розвідки Міністерства оборони України надають лише визначені відповідними посадовими обов’язками особи.

ГУР МО України демонструє повагу та відкритість до представників ЗМІ, тож з’ясувати причетність того чи іншого співрозмовника до української воєнної розвідки можна шляхом звернення до прес-служби відомства.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України