В «Євросолідарності» заявили, що їх не пустили на засідання ТСК по «вагнерівцям»

На засідання парламентської ТСК, яка розслідує обставини зриву спецоперації по затриманню бойовиків з ПВК «Вагнера», не допустили представників «Європейської солідарності» попри те, що вони мають допуск до державної таємниці.

«Сьогодні частина народних депутатів від демократичної опозиції, це депутати від «Європейської солідарності» — я, Михайло Забродський, Микола Величкович, Михайло Бондар, а також від «Голосу» Сергій Рахманін і Роман Костенко прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників цієї військової операції, яка власне сьогодні і мала розглядатися на ТСК», — повідомив Андрій Парубій.

Він також наголосив, що вони як народні депутата мають доступ до державної таємниці, до секретних матеріалів.

«Була проведена перевірка і було підтверджено, що ми маєм повний доступ до закритої інформації. І коли це питання було поставлено на голосування, на велике здивування, комісія проголосувала, що ми не можемо брати участь у її засіданні, не можемо бути присутніми під час розгляду питань відання комісії», — додав Парубій.

За його словами, з самого початку вони вимагали, щоб була створена ТСК по цій операції, яка стала резонансною не тільки для України, а і для всього світу.

» І останні дослідження, в тому числі і журналістські, продемонстрували, що як мінімум розвідка США була в курсі цієї операції. Ми були переконані з самого початку, що має бути комісія, яка буде розглядати конкретно цей епізод. Бо важко собі уявити, яка деморалізація для українських розвідників, військових і солдатів, коли виникає підозра, що інформація про секретну операцію може витекти з кабінету Головнокомандувача цієї країни. Тому суспільство потребує відповідей. Наші партнери потребують відповідей. На жаль, ця наша пропозиція навіть не була поставлена на голосування», — резюмував Парубій.