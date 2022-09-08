«І вашим, і нашим?»: Ердоган підтримав зерновий шантаж Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з претензіями глави Кремля Володимира Путіна щодо експорту українського зерна. Також він запропонував відновити поставки зерна з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

Ердоган сьогодні провів особисту зустріч з лідером Хорватії Зораном Мілановичем. На спільній пресконференції турецький президент публічно підтримав зерновий шантаж Путіна. Він заявив, що українське зерно нібито йде в багаті країни, а не в бідні регіони.

“На жаль, зерно, що надходить у складі зернових партій, йде в багаті країни, а не в бідні. У той час, як санкції проти Росії тривають, той факт, що поставки зерна йдуть в країни, які вводять ці санкції, турбує Путіна”, – заявив Ердоган.

Більш того, глава Туреччини захотів відновити постачання російського зерна.

“Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з Росії, ми очікуємо цього”, – сказав він.