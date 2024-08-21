Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За відповідний законопроект №0285 проголосували 281 народний депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від “Голосу” Ярослава Железняка.

Зауважимо, оскільки мова йде про ратифікацію, то другого читання в Раді ця процедура не потребує.

За словами Железняка, в парламенті була дуже важка дискусія була під час розгляду. Крім того, народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Що це означає для України та чому це важливо

Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, що заснував МКС. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію – це, зокрема злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Як пояснила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС, що надасть можливість:

висувати свого кандидата на посаду судді та прокурора МКС;

брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб;

ефективно співпрацювати з МКС.

Найважливішим є те, що, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.

Крім того, ратифікація дозволить притягувати російських злочинців до відповідальності.

Також ратифікація Римського статуту було одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським союзом.