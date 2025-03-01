Ізраїль лобіює у США збереження путінських баз у Сирії

Ізраїль лобіює Сполучені Штати, щоб Сирія залишалася слабкою та децентралізованою. Зокрема дозволяючи росії зберігати там свої військові бази, щоб протистояти зростальному впливу Туреччини.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири обізнані джерела.

За даними агентства, ізраїльські посадовці сказали Вашингтону, що нові ісламістські правителі Сирії, яких підтримує Анкара, становлять загрозу для кордонів Ізраїлю.

Ізраїль передав повідомлення високопосадовцям США під час зустрічей у Вашингтоні в лютому та наступних зустрічей в Ізраїлі з представниками Конгресу США.

Співрозмовники Reuters кажуть, що незрозуміло, якою мірою адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість прийняття пропозицій Ізраїля.

Що відбувається у Сирії

Наприкінці листопада 2024 року сирійські повстанці провели наступ проти урядових сил Башара Асада та російських військ, які його підтримують. У результаті Асад втік із країни — йому надали притулок в рф.

Світові лідери привітали падіння режиму Асада. А МЗС України навіть висловило готовність до відновлення відносин із Сирією в майбутньому.

Президентом Сирії у перехідний період оголосили лідера повстанців Ахмеда аль-Шараа. Дію конституції країни призупинили, а парламент — розпустили.

Падіння режиму Асада змінює динаміку влади в регіоні: Туреччина та країни Перської затоки хочуть отримати там значний вплив.

Зокрема Сирійська національна армія (SNA) — коаліція підтримуваних Туреччиною повстанських угруповань — почала наступ, щоб захопити територію на захід від річки Євфрат, яку контролюють Сирійські демократичні сили (SDF), очолювані курдами.

Тим часом Ізраїль публічно оголосив про недовіру до Хаят Тахрір аш-Шам (HTS). Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не потерпить присутності на півдні Сирії HTS або будь-яких інших сил, пов’язаних з новими правителями, і вимагав демілітаризації території. Так, ЦАХАЛ перекинув свої війська в демілітаризовану зону в Сирії, що контролюється ООН, і завдавав авіаударів по сирійських військових базах.

Ізраїль стурбований роллю Туреччини як близького союзника нових правителів Сирії. Туреччина заявила, що хоче, щоб Сирія стала стабільною і не становила загрози для своїх сусідів. А дії Ізраїлю в Анкарі назвали «експансіоністськими». // hromadske