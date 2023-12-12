Спікер Палати представників Джонсон після зустрічі зі Зеленським: Умови допомоги Україні – незмінні
Джонсон вважає, що США спочатку необхідно зайнятися проблемою кордону, а тоді просувати законопроєкт про допомогу.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у вівторок, 12 грудня, у нього була “хороша” зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, але він переконаний, що США спочатку необхідно зайнятися проблемою кордону, перш ніж просувати законопроєкт про допомогу, передає CNN.
“Від початку … нам потрібна була ясність щодо того, що ми робимо в Україні і як ми здійснюватимемо належний нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів платників податків, і нам були потрібні зміни на кордоні. Поки що ми не отримали ні того, ні іншого”, — сказав Джонсон, назвавши ситуацію на кордоні “абсолютною катастрофою”.
“Перша умова будь-якого пакету додаткових витрат на національну безпеку стосується насамперед нашої власної національної безпеки”, – заявив спікер Палати представників.
Джонсон звинуватив Білий дім у тому, що той не зміг сформулювати чіткої стратегії, яка допоможе Україні перемогти у війні проти РФ.
Про яку допомогу йдеться
- У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
- 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований у Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
- Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів – Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.