Спікер Палати представників Джонсон після зустрічі зі Зеленським: Умови допомоги Україні – незмінні

Джонсон вважає, що США спочатку необхідно зайнятися проблемою кордону, а тоді просувати законопроєкт про допомогу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у вівторок, 12 грудня, у нього була “хороша” зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, але він переконаний, що США спочатку необхідно зайнятися проблемою кордону, перш ніж просувати законопроєкт про допомогу, передає CNN.

“Від початку … нам потрібна була ясність щодо того, що ми робимо в Україні і як ми здійснюватимемо належний нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів платників податків, і нам були потрібні зміни на кордоні. Поки що ми не отримали ні того, ні іншого”, — сказав Джонсон, назвавши ситуацію на кордоні “абсолютною катастрофою”.

“Перша умова будь-якого пакету додаткових витрат на національну безпеку стосується насамперед нашої власної національної безпеки”, – заявив спікер Палати представників.

Джонсон звинуватив Білий дім у тому, що той не зміг сформулювати чіткої стратегії, яка допоможе Україні перемогти у війні проти РФ.

Про яку допомогу йдеться