Росіяни бояться несподіваних поворотів у боротьбі за президентство у США

Неочікуване рішення президента США Джо Байдена відмовитися від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс, стало серйозним ударом для багатьох представників російської еліти, які уважно слідкують за розвитком відносин між Москвою та Заходом. Про це повідомляє The Washington Post.

За оцінкою аналітиків і російських чиновників, Байден у разі участі у перегонах міг створити для республіканців підґрунтя для можливого переобрання Дональда Трампа, що відкрило б Кремлю вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні на умовах Росії. Тетяна Станова, засновниця російської політичної консалтингової компанії R.Politik, зазначила, що ймовірна перемога Гарріс у президентських виборах стане великим розчаруванням для Кремля, оскільки «всі можливості для переговорів закриються».

Російська еліта вважає, що Трамп, завдяки своїй прихильності до авторитетних лідерів, включаючи Володимира Путіна, а також критичному ставленню до ЄС і НАТО, міг би сприяти легшому досягненню компромісу щодо України. Трамп неодноразово стверджував, що міг би завершити війну в Україні «за один день», що, на думку Кремля, могло б призвести до поступок з боку Києва.

На відміну від Байдена, який, попри значну військову та фінансову підтримку Україні, розглядається як передбачуваний та обережний гравець, Камала Гарріс є менш відомою в Росії й викликає у російської еліти значну тривогу.

Видання також зауважує, що відмова Байдена від участі у виборах стала вже другим неприємним сюрпризом для Росії у західній політиці після поразки на французьких парламентських виборах правого «Національного об’єднання» , яке підтримувала Москва.

За даними опитувань, підтримка Дональда Трампа і Камали Гарріс серед американських виборців практично рівна, з незначною перевагою Трампа (47%) над Гарріс (46%). // Главком