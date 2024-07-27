Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. Росіяни розчаровані
Росіяни бояться несподіваних поворотів у боротьбі за президентство у США
Неочікуване рішення президента США Джо Байдена відмовитися від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс, стало серйозним ударом для багатьох представників російської еліти, які уважно слідкують за розвитком відносин між Москвою та Заходом. Про це повідомляє The Washington Post.
Російська еліта вважає, що Трамп, завдяки своїй прихильності до авторитетних лідерів, включаючи Володимира Путіна, а також критичному ставленню до ЄС і НАТО, міг би сприяти легшому досягненню компромісу щодо України. Трамп неодноразово стверджував, що міг би завершити війну в Україні «за один день», що, на думку Кремля, могло б призвести до поступок з боку Києва.
Видання також зауважує, що відмова Байдена від участі у виборах стала вже другим неприємним сюрпризом для Росії у західній політиці після поразки на французьких парламентських виборах правого «Національного об’єднання» , яке підтримувала Москва.
За даними опитувань, підтримка Дональда Трампа і Камали Гарріс серед американських виборців практично рівна, з незначною перевагою Трампа (47%) над Гарріс (46%). // ГлавкомTweet