Канада запровадила нову міграційну програму для українців

Уряд Канади запровадив нову тимчасову міграційну програму, щоб допомогти сім’ям, які постраждали від російського вторгнення в Україну, возз’єднатися в Канаді. Політика набирає чинності 23 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства імміграції Канади.

Ця політика дозволяє деяким українцям у Канаді та членам їхніх сімей подавати документи на постійне проживання.