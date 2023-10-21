Канада запровадила нову міграційну програму для українців
Канада запровадила нову міграційну програму для українців
Уряд Канади запровадив нову тимчасову міграційну програму, щоб допомогти сім’ям, які постраждали від російського вторгнення в Україну, возз’єднатися в Канаді. Політика набирає чинності 23 жовтня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства імміграції Канади.
Ця політика дозволяє деяким українцям у Канаді та членам їхніх сімей подавати документи на постійне проживання.
Громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади, зможуть скористатися новою програмою. Зазначають, що близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.
Програма також дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.
Зараз інформація щодо термінів розгляду заявок та ціни подання немає, проте вона з’явиться 23 жовтня. // Букви