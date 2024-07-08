З-під завалів багатоквартирного будинку дістали тіла двох дітей – число загиблих у Києві зросло до 21

До 21 зросла кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ 8 липня, такі дані станом на 16:30 наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про 19 загиблих. За цими даними, серед жертв є двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

«Сім загиблих у Солом’янському, п’ять у Шевченківському та ще сім загиблих у Дніпровському районі. Число травмованих зросло до 59. Усі постраждалі – цивільні особи», – ідеться в повідомленні ОГП.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про госпіталізацію 52 постраждалих унаслідок російських ударів 8 липня.

Загалом в Україні внаслідок комбінованої ракетної атаки загинули 33 людини – ще 10 жертв у Кривому Розі, одна – в Дніпрі, троє – в Покровську на Донеччині. Поранень зазнали понад 100 цивільних.