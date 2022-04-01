Казахстан «послав» Путіна з його «хотілками» по всіх напрямках

В Адміністрації президента Казахстану підкреслили, що всупереч «хотілкам» Росії, Казахстан поважає територіальну цілісність України.

Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв’ю Euractiv.

За його словами, Казахстан буде дотримуватися режиму санкцій, запровадженого щодо Росії.

«Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США і ЄС. Ми будемо дотримуватися санкцій. Попри те, що ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародного співтовариства. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США і ЄС щодо Казахстану», — сказав заступник голови Адміністрації президента.

Він підкреслив, що всупереч «хотілкам» Росії, Казахстан поважає територіальну цілісність України.

«Звичайно, Росія хотіла, щоб ми були більше на їхньому боці. Але Казахстан поважає територіальну цілісність України. Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН. Ми будемо визнавати тільки рішення, прийняті на рівні Організації Об’єднаних Націй», — заявив Сулейменов.

Також він зазначив, що Казахстан не боїться називати агресію Росії проти України війною.

«У нас немає проблем з тим, щоб називати речі своїми іменами. Росія вирішила ввести закон, що забороняє слово «війна». Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль», — сказав Сулейменов. // УНІАН