СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра»

У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор — співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Агент займався:

▪️ пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення

▪️ збором інформації про ситуацію в Україні

▪️ проведенням інформоперацій, вигідних агресору

Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента.

Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.