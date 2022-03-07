СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «руського міра»
У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор — співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Агент займався:
▪️ пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення
▪️ збором інформації про ситуацію в Україні
▪️ проведенням інформоперацій, вигідних агресору
Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.
Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента.
Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.
Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.