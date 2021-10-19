За проголосували 256 народних депутати.

Главу партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка призначили першим віцеспікером Верховної Ради.

За проголосували 256 народних депутати. «Слуги народу» дали 222 голоси, «За майбутнє» – 13, «Довіра» – 17, 4 позафракційні.

Корнієнка делегувала монобільшість. «Євросолідарність» висунула Софію Федину.

Під час виступу Корнієнко запросив всіх парламентарів, і монобільшості, і опозиції, співпрацювати разом для ефективної роботи Апарату і реформи Верховної Ради. Федина наголосила у виступі на європейському курсі розвитку парламенту.

На рейтинговому голосуванні Олександр Корнієнко набрав 248 голосів, при цьому «слуги» дали тільки 216. Ще голосів додали «За майбутнє» – 12, «Довіра» – 17, троє позафракційних.

Федина на рейтинговому голосуванні набрала 73 голоси. Її підтримали троє «слуг народу», 24 депутати «Євросолідарності», 19 із «Батьківщини», 5 із «За майбутнє», 6 з «Голосу», 14 із «Довіри» і 2 позафракційних.

Після обрання першого заступника Голови ВРУ Рада з першої спроби провалила пропозицію Олександра Корнієнка щодо продовження роботи парламенту до вичерпання усього порядку денного. За це проголосували лише 209 нардепів. Після чого Корнієнко поставив це «процедурне» питання на голосування вдруге. За нього проголосували вже 228 нардепів.

«Європейська солідарність» та «Батьківщина» це назвали грубим порушенням Регламенту. «ЄС» намагалася відсторонити головуючого від ведення засідання, але спікер Руслан Стефанчук цю пропозицію відхилив через неналежну підготовку.