Країни НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу. У майбутньому

Столтенберг заявив про досягнення консенсусу між усіма країнами-членами щодо майбутнього України в НАТО.

Всі союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Skynews. Виступаючи перед зустріччю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині, він також заявив, що після закінчення війни Україна повинна мати “стримування для запобігання нових атак”.

Нагадаємо, вчора генсек НАТО відвідав Київ з неанонсованим візитом. Тоді ж український президент Володимир Зеленський прокоментував, що цей візит українська влада трактує як знак, що “Альянс готовий починати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень”. // УНІАН